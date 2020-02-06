موسيمانى: الأهلى يعلم الآن ما هو «صن داونز»

قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق "صن داونز" الجنوب أفريقي، إن القرعة وضعتهم في مواجهة ثأرية مع الأهلي، ولفت إلى أن ذلك الأمر ما حدث مع الوداد المغربي.وأضاف "موسيماني" خلال تسجيل صوتي لقناة "الدستور" على موقع "يوتيوب"، أن فريق الوداد المغربي هو الذي نواجهه دائمًا في مرحلة المجموعات، ولكن الأمر الآن مختلف تكون هذه المباراة مختلفة بعقليات مختلفة وبلاعبين مختلفين.وأكد المدير الفني لفريق "صن داونز" الجنوب أفريقي، أننا سنواجه الأهلي في الدور نفسه، كما حدث العام الماضي، مضيفًا الأهلى لم يحترمنا العام الماضي، ولكن هذه المرة سيكون أكثر حذرًا، قائلًا: "أعتقد أن الأهلي ستكون عليه ضغوط أكبر بعد هزيمة العام الماضي".