الوفد يستضيف تنسيقية الشباب لعرض رؤية الحزب بقوانين الانتخابات

بدأت منذ قليل، حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية حزب الوفد، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من قيادات الحزب.يأتي ذلك بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار الحوار المجتمعي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب قبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية والسياسية المنتظرة خلال العام الجاري.