أبوشقة: حزب الوفد هو قبلة وملاذ كل مصرى

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد هو قبلة وملاذ كل مصري.جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.ورحب أبوشقة بجميع الحضور في بيت الأمة المصرية الذي يمتد بجذوره إلى ما يزيد على مائة عام.وأكد أبوشقة أن بيت الأمة في تاريخه كان مع الدولة المصرية والوطن والمواطن، فدائمًا له دور قوي ورأي وموقف ثابت لا يحيد عن مواقفه الثابتة والراسخة.وأشار أبوشقة إلى أن الوفد كان دائمًا مدافعًا عن الدولة المصرية والوطن والمواطن، وسيظل كذلك لأن تلك ثوابت ومبادئ لا تتغير ولا تحيد بأي صورة من الصور.وشدد أبوشقة على أن حزب الوفد أقدم الأحزاب السياسية في العالم، موضحًا أن رؤى الحزب تتمثل في الدفاع عن الوطن والديمقراطية والمواطنين والطبقات الكادحة.وأضاف أبوشقة أن أغلب القوانين التي صدرت لحقوق الطبقات الكادحة كانت أثناء حكومة حزب الوفد، وجاءت بمقولة طه حسين الخالدة "التعليم كالماء والهواء".