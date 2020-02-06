أنصار الصدر يقتحمون ساحة الاعتصام ويعتدون على المتظاهرين

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بأن أنصار الصدر يقتحمون ساحة الاعتصام في كربلاء ويعتدون على المتظاهرين العراقيين.وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن أنصار الصدر يطلقون الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين العراقيين في ساحة التربية وسط محافظة كربلاء.وطالب وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني، حسب ما نقلته فضائية "الحدث"، رئيس وزراء العراق المكلف، توفيق علاوي، بالتدخل لسحب أنصار الصدر من الشوارع.وقال رئيس وزراء العراق المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم الخميس: إن الدم العراقي خط أحمر وسنحقق بالانتهاكات ومن يقف وراءها.وأضاف علاوى: إن المواطن العراقى حر كريم بإبداء رأيه، وسنحقق بما تعرض له المتظاهرون، والحكومة العراقية ستحاسب كل من تجرأ على الدم العراقى.وأكد رئيس وزراء العراق المكلف أنه ستتم محاسبة المعتدين على المحتجين، والحكومة العراقية لن تستثنى أحدًا.وشدد وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسرى، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية ساحة التظاهر في محافظة النجف.وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، الخميس، أن الياسري زار محافظة النجف، من أجل التأكد من استتباب الوضع الأمني وتهدئة الأوضاع وفرض الأمن والنظام في المحافظة.وأوضحت أن وزير الداخلية أُطلع على انتشار الأجهزة الأمنية وفرض سيطرة القانون في عموم المحافظة، وكان رفقته محافظ النجف لؤي الياسري، وقائد الشرطة العميد فائق فليح الفتلاوي، لافتة إلى أنه أمر بحماية المتظاهرين واتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية ساحة التظاهر.وأشارت القناة إلى أن وزير الداخلية العراقي عقد اجتماعًا أمنيًا فى مقر المديرية، حضره مديرو الأجهزة الأمنية والضباط، لمناقشة آخر المستجدات الأمنية.