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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوشقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:10 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام نصير
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أكد المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن أو الدولة أو المواطن المصري، مؤكدًا أنه لا هدف ولا مصلحة سوى مصلحة المواطنين.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار أبوشقة إلى أنهم يعدون قانون لمجلس النواب ومجلس الشيوخ وممارسة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح القانون على الحوار المجتمعي، عملًا بمبدأ الديمقراطية.

وشدد أبوشقة على أن عظمة حزب الوفد في أنه لا ينحاز أو يتعصب لرأي غير المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن، مؤكدًا أن القوانين ستظهر بصياغة مثلى.

وأشار أبوشقة إلى المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لبناء دولة حديثة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أبوشقة أن حزب الوفد يضم ٢٠٤ مقرات في جميع المحافظات، ويضم لجانًا نوعية على غرار مجلس النواب وتشمل ٢٥ لجنة من المتخصصين والفنيين كل في مجاله.
أبوشقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن
أبوشقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن
أبوشقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن
أبوشقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن

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