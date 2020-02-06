انطلاق حملة «لأنى رجل» فى الإسكندرية

عقد المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع، اليوم الخميس، الاجتماع التشاوري، استعدادًا لانطلاق حملة "لأني رجل" مشروع المساواة بين الجنسين، بمشاركة 10 من الشباب المتطوع، وحضور مجموعة من أعضاء الفرع، ومنسقي الحملة من الأمانة العامة والفرع.وقدمت "الشاذلي" خلال الاجتماع نبذة مختصرة عن حملة "لأني رجل" ورسائلها والحملات التي قام بها الفرع خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، مؤكدةً أهمية العمل التطوعي وضرورة دمج الرجال في الدفاع عن قضايا المرأة، إيمانًا بأن كلا الطرفين شريك في المجتمع، فضلًا عن أن إشراك الرجال في القضية يساعد على محو الثقافات الخاطئة.وأشارت إلى رسائل الحملة والتي تتمثل في 8 موضوعات تشمل "التحرش، وختان الإناث، ودعم عمل المرأة، والتعليم، وتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، ومعاملة الزميلات في العمل باحترام، والمشاركة في الأعمال المنزلية، والمساعدة في رعاية الأطفال".كما عرض الشاب الذي تلقى التدريب على رسائل الحملة بالقاهرة أهداف الحملة ومهارات التواصل مع الآخرين، وسبل نشر الرسائل لجذب المستهدفين من الشباب والرجال بمختلف الأعمار، وفي الختام عرضت مقررة الفرع خطة أيام الحملة والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام وتشمل لقاءات فردية وفاعليات لنشر الرسائل بأماكن التجمعات العامة.