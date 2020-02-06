الثلاثاء.. مختبر السرديات يناقش «التفاحة الأخيرة» لسونيا بوماد

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فى يوم الثلاثاء 11 من فبراير الساعة السابعة مساءً بقاعة (C) ندوة لمناقشة رواية (التفاحة الأخيرة) للأديبة النمساوية اللبنانية سونيا بوماد. يناقشها النقادان د.بهاء حسب الله ود.مها الغنام، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.يذكر أن سونيا بوماد نمساوية الجنسية، لبنانية المولد، حاصلة على دبلوم في التربية والتعليم بلبنان، ودبلوم في إدارة الأعمال المساعدة والعمل الاجتماعي بالنمسا.سونيا بوماد ولدت في لبنان وتحمل الجنسية النمساوية، وحصلت من قبل على أكثر من جائزة منها: الجائزة الأوروبية للتسامح والديمقراطية، وجائزة كتاب السلام لمدينة روما 2019، واختيرت من قبل نادي الليونز إسطنبول كسفيرة لمشروع مكافحة التحرش بالأطفال.وعملت كمراسلة لجريدة التحرير المصرية، شبكة دوت مصر، موقع جسور، وأخيرًا مراسلة لجريدة الفجيرة نيوز، بالإضافة إلى تجربة العمل الإذاعي، وكمعدة برامج في قناة الدار، كما قامت بتغطية بعض المؤتمرات العالمية، كمؤتمر الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة، ومؤتمر نزع الأسلحة النووية، والقصر الجمهوري فيينا، ومؤتمرات الأوبك، ومؤتمرات مركز الملك عبدالله لحوار الأديان.