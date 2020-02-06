إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية فى بكين بسبب «كورونا»

تابعت وزارة التعليم ممثلةً في المدارس السعودية بالخارج مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية؛ إجلاء طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في مدينة بكين، وإجلاء أعضاء البعثة التعليمية في هونج كونج وعائلاتهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.وتأتي عملية الإجلاء انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، واهتمامها بسلامة المواطنين في الصين، والتوجيه بتأمين وصولهم إلى أرض الوطن على نفقة الدولة، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم.وتابع فريق العمل بالإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بتوجيهات من وزير التعليم وصول الطلبة والمعلمين إلى أرض الوطن.أدى تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين إلى إصابة أكثر من 28200 شخص على مستوى العالم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس، وذلك بعد مرور نحو 60 يومًا على ظهور الحالة الأولى في أوائل ديسمبر الماضي.وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى يوم الخميس في الصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 563 حالة، و28018 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسى.وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد لأول مرة في ديسمبر.