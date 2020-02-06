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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: محادثات بين بوتين ولوكاشينكو غدًا فى سوتشى الروسية

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:13 م
بوتين
بوتين
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أعلن قصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجتمع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، غدًا الجمعة، في مدينة سوتشي الروسية لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان له، "أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية بين موسكو ومينسك، والتي تشمل مسألة توحيد البلدين".

يُذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أكد في وقت سابق، أن بلاده أحرزت تقدمًا هائلًا في علاقات التعاون الثنائي مع روسيا.. مُشيرًا إلى أن البلدين لديهما العديد من الملفات التي يتعين العمل عليها، خلال الفترة المُقبلة، وعلى رأسها ملف توحيد البلدين.

وأشار لوكاشينكو، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير يوتين، في الـ20 من ديسمبر الماضي، في مدينة سان بطرسبرج الروسية، إلى أن اتفاقية الدولة الموحدة تعد إنجازًا كبيرًا لعلاقات التعاون القائمة بين روسيا وبيلاروسيا.

وأوضح: "حتى إذا لم نشرع في تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل، فهذا لا يعني أننا سلكنا طرقًا منفصلة، كما حدث على سبيل المثال بين روسيا وبعض الدول الأخرى للاتحاد السوفيتي: مثل أوكرانيا ودول البلطيق".

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