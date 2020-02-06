فيتنام تعلن 4 إصابات مؤكدة بـ«كورونا»

أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم الخميس، 4 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين.وأفادت وسائل إعلام رسمية في فيتنام، بارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 10 حالات.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الحالة الجديدة هي لعاملة في منطقة "بينه شوين" شمال غرب العاصمة هانوي، مشيرة إلى أنها أصيبت بارتفاع شديد في درجة الحرارة يوم 31 يناير الماضي بعد اتصالها بشكل وثيق مع حالة أخرى مؤكدة.ومن جانبها، أفادت تقارير إعلامية أخرى، بأنه سيتم إرجاء العودة إلى المدارس في 56 مقاطعة ومنطقة في فيتنام لمنع انتشار الفيروس.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).