رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

كانت الفنانة نادية لطفي، التي رحلت في 4 فبراير 2020، متحمسة للغاية لسينما الستينيات.

وقالت في حوارها لجريدة "الجيل" 1999، إن سينما الستينيات كانت سينما صدق وتنوع، ورأت أن السينما منذ فترة الثمانينيات مشغولة بالمخدرات والجنس.

كما أبدت "لطفي" في حوارها، اعتزازها بالفنانة فاتن حمامة، التي اعتبرتها مثلها الأعلى، فكانت هي السبب في دخولها مجال الفن، ومثلت لها نموذجًا وقدوة وللفنانات جميعًا، وتعلمت من أفلامها التركيبة الفنية للفتاة البسيطة، والقواعد الفنية الرائعة، كما كانت "حمامة" بالنسبة لنادية لطفي سببًا في حبها وعشقها الفن.

وتحدثت "لطفي" في حوارها، عن الفنانة سعاد حسني، التي اعتبرتها أيضًا مثلًا يحتذى به، بالنسبة لها هي الفنانة الجميلة التي احتفظت بأخلاقيات وسلوكيات الفن الراقي، فهي زميلتها في الفروسية الفنية على حد تعبيرها.

أما عن رفضها تسلم جائزة مهرجان القاهرة السينمائي آنذاك، قالت الفنانة نادية لطفي، إن سعاد حسني قالت إنني أختها الصغرى وتحضر بالنيابة عني التكريم.

لكن الفنانة نادية لطفي اعتبرت هذا التكليف حملًا زائدًا عن اللازم لا تستطيع تحمله، في الوقت الذي كانت فيه "سعاد" رقيقة أكثر من اللازم، لا تستطيع أيضًا تحملها.

وقالت "لطفي": "لا عاش ولا كان من يتسلم جائزة سعاد حسني غير سعاد نفسها، لما كلمني حسين فهمي قبل المهرجان قلت له بالحرف الواحد، ممكن تنتظر إلى أن تعود بالسلامة من لندن، ممكن نعمل أي حاجة عشان سعاد تستلم جائزتها بنفسها".