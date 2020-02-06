بـ«البيجامة».. مى عمر تشعل «إنستجرام» بصورة

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".وظهرت مي عمر وهي جالسة في منزلها مرتدية "بيجامة"، وعلقت على الصورة قائلة: "أخيرا في البيت بعد 28 ساعة شغل".يذكر أن الفنانة مي عمر تواصل تصوير مسلسل "الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى.مسلسل "الفتوة" يشارك في بطولته كل من ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحي الجمالية.