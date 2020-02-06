رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دقلو يبحث مع الوفد الإريتري الأوضاع في القرن الأفريقي

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:08 م
الفريق أول محمد
الفريق أول محمد حمدان دقلو
ا ش ا
طباعة
بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، في الخرطوم اليوم، مع وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومستشار الرئيس الإريتري يماني قبرآب، الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.

وقال السفير بابكر الصديق، مدير إدارة دول الجوار بالخارجية السودانية، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والجهود المبذولة لتحقيق التكامل الإقليمي بين دول المنطقة.

وأضاف أن الوفد اطمأن خلال اللقاء على مسيرة السلام بالسودان، مجددا دعم إريتريا لجهود السودان تجاه الاستقرار والسلام الشامل، وأوضح السفير الصديق أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات وتعزيز الجهود المشتركة من أجل تعزيز الأمن في الإقليم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رتل عسكرى تركى يدخل سوريا بغطاء إسرائيلى

منذ حوالي 17 ساعة

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

منذ حوالي 20 ساعة

«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة

الصور

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

طقس الجمعة.. بارد يصاحبه أمطار والقاهرة تنخفض لـ 17 درجة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

رتل عسكرى تركى يدخل سوريا بغطاء إسرائيلى

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

نجم الساعة

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

بالصور: افتتاح «دوائر السكن» بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك

ماتش الزمالك.. أطرف موقف لغسان كنفاني بنادي القصة

ثقافة الإسماعيلية تناقش «العادات المصرية القديمة»

حلمي: «بالموسيقى نرتقي» تدعو إلى سمو الفكر وتلاقي الحضارات