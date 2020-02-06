دقلو يبحث مع الوفد الإريتري الأوضاع في القرن الأفريقي

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، في الخرطوم اليوم، مع وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومستشار الرئيس الإريتري يماني قبرآب، الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.وقال السفير بابكر الصديق، مدير إدارة دول الجوار بالخارجية السودانية، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والجهود المبذولة لتحقيق التكامل الإقليمي بين دول المنطقة.وأضاف أن الوفد اطمأن خلال اللقاء على مسيرة السلام بالسودان، مجددا دعم إريتريا لجهود السودان تجاه الاستقرار والسلام الشامل، وأوضح السفير الصديق أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات وتعزيز الجهود المشتركة من أجل تعزيز الأمن في الإقليم.