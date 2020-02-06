رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علاوى: الدم العراقى خط أحمر وسنحقق بالانتهاكات

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:06 م
محمد توفيق علاوي
محمد توفيق علاوي
هبه محمد
طباعة
قال رئيس وزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الخميس، إن الدم العراقي خط أحمر وسنحقق بالانتهاكات ومن يقف وراءها.

وأضاف علواى، أن المواطن العراقى حر كريم بإبداء رأيه، وسنحقق بما تعرض له المتظاهرون، والحكومة العراقية ستحاسب كل من تجرأ على الدم العراقى.

وأكد رئيس وزراء العراقى المكلف، أنه ستتم محاسبة المعتدين على المحتجين والحكومة العراقية لن تستثنى أحدًا.

شدد وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسرى، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية ساحة التظاهر في محافظة النجف.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الخميس، أن الياسري زار محافظة النجف، من أجل التأكد من استتباب الوضع الأمني وتهدئة الأوضاع وفرض الأمن والنظام في المحافظة".

وأوضحت، أن وزير الداخلية أُطلع على انتشار الأجهزة الأمنية وفرض سيطرة القانون في عموم المحافظة، وكان برفقته محافظ النجف لؤي الياسري، وقائد الشرطة العميد، فائق فليح الفتلاوي، لافتة إلى أنه أمر بحماية المتظاهرين واتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية ساحة التظاهر.

وأشارت القناة إلى أن وزير الداخلية العراقي عقد اجتماعًا أمنيًا فى مقر المديرية حضره مديرو الأجهزة الأمنية والضباط، لمناقشة آخر المستجدات الأمنية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

«طاولة وكوتشينة».. العائدون من الصين يمارسون حياتهم الطبيعية بمطروح

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة النجم العالمى كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

منذ حوالي 22 ساعة

تحطم طائرة في تركيا.. خرجت عن مسارها وانشطرت لنصفين

منذ حوالي 22 ساعة

فى أول تعليق.. ماذا قالت بيلوسي عن واقعة تمزيق خطاب ترامب؟

الصور

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

طقس الجمعة.. بارد يصاحبه أمطار والقاهرة تنخفض لـ 17 درجة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

رتل عسكرى تركى يدخل سوريا بغطاء إسرائيلى

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

نجم الساعة

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

بالصور: افتتاح «دوائر السكن» بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك

ماتش الزمالك.. أطرف موقف لغسان كنفاني بنادي القصة

ثقافة الإسماعيلية تناقش «العادات المصرية القديمة»

حلمي: «بالموسيقى نرتقي» تدعو إلى سمو الفكر وتلاقي الحضارات