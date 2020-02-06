موريتانيا والبنك الدولى يبحثان تعزيز مختلف مجالات حقوق الإنسان

بحث مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد حسنة ولد بوخريص، اليوم الخميس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط مع بعثة البنك الدولي برئاسة كريستينا نافار، مجالات تدخل المفوضية والجهود التي تقوم بها موريتانيا، لتعزيز مختلف مجالات حقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة في المجتمع.وذكرت الإذاعة الموريتانية، أنه تم أيضًا خلال اللقاء تبادل الآراء حول آليات تفعيل المجتمع المدني، فضلًا عن استعراض أساليب تعزيز دور المرأة في مجال العمل، وضمان حصولهن على حقوقهن.وتعتبر مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني برتبة وزارة، ويتم تعيين المفوض بمرسوم رئاسي.