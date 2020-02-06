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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة حلوان تضع خطة لمواجهة «كورونا»

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:05 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية بكل الكليات والوحدات وإدارات الجامعة، مؤكدًا على ضرورة اتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات الصحية السليمة للوقاية من كل الأمراض مؤكدًا على وجود جهود حثيثة من كل الكليات بالقطاع الطبي ومستشفيات الجامعة للتوعية بالمرض وطرق الوقاية منه، من خلال الندوات وحملات التوعية وتوزيع المنشورات والبوسترات للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة، وذلك بهدف مكافحة العدوى وتحقيق سبل الوقاية منها، تتضمن طباعة بوسترات خاصة بكيفية الوقاية من المرض وتوزيعها، ووجود فرق طبية متكاملة بمستشفيات الجامعة ومستشفى الطلبة والعيادات، مع توفير تدريب مستمر لفرق العمل بالمستشفيات والإدارات الطبية، وعمل توعية لجميع العاملين في المستشفيات، سواء الفريق الصحي أو الموظفين أو الأمن وغيرهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية، هذا بالإضافة إلي متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلي للجامعات وتعميمها على كليات الجامعة والمدن الجامعية وقطاعات الجامعة المختلفة.

وكان مطار العلمين استقبل، الإثنين 3 فبراير، طائرة المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، التي بدأ منها تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، في تصريحات سابقة، إنه جرى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية، تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول لفيروس "كورونا" الجديد، وتجهيز المعسكري الطبي للعائدين من الصين يضم عيادات متخصصة ومعمل تحاليل مركزيًا وصيدلية مركزية ومخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم.

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