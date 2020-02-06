رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد الالتزام بمعالجة قضايا الشرق

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، التزام الحكومة بوضع المعالجات الشاملة لقضايا شرق السودان وإصلاح أوضاع الإدارة الأهلية بولايات الشرق وتذليل العقبات التي تواجهها لتؤدي دورها على الوجه المطلوب.وأطلع البرهان، لدى لقائه، وفد الإدارات الأهلية بشرق السودان، على بنود الاتفاق الذي توصلت له الإدارات بشأن معالجة قضايا الشرق ومفاوضات جوبا، الذي رعاه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.وقال متوكل حسن دكين، من قيادات قبائل البوادرة، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، إن قيادات الشرق توصلت إلى توافق تام حول قضايا المنطقة.وأوضح أن الإدارات الأهلية توافقت للعمل على تعزيز النسيج الاجتماعي ونشر روح المحبة والإخاء بين المكونات الاجتماعية لشرق السودان، كما اتفقت على الإبقاء على الصندوق القومي لإعمار شرق السودان مع إخضاعه للمراجعة من قبل بيت خبرة.وقال دكين إن الإدارات الأهلية اتفقت على مسار الشرق في مفاوضات جوبا، وعلى مشاركة ممثلين للإدارة الأهلية فيها.وأشار إلى أن الإدارات الأهلية توافقت على تكوين ثلاث لجان منوط بها معالجة كل قضايا شرق السودان.