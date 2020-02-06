فشل فى مصالحة زوجته فأشعل النيران فى منزل عائلتها

حددت محكمة الجنايات جلسة يوم 27 مارس المقبل، للنطق بالحكم على زوج قام بإشعال النيران عمدًا في منزل عائلة زوجته، مما تسبب في وقوع 4 قتلى و5 مصابين.حصلت "الدستور" على قرار إحالة المتهم للجنايات، وكشفت الأوراق أن الزوج كان على خلافات مع زوجته قبل تركها المنزل والتوجه للإقامة في منزل أسرتها، وحاول المتهم أن يُرجع زوجته للمنزل أكثر من مرة لكنها رفضت بتأييد من أسرتها، وذلك بسبب سوء سلوكه.وحسب قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام، قام المتهم رمضان قرني بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لكل من المجني عليهم محمد أنور، وسيدة عبدالله، والطفل عمر محمد، وهدى محمد.وأعد لهذه الجريمة مادة معجلة على الاشتعال "بنزين" داخل الشقة، وقام بسكبها على الموجودين، وأوصلها باللهب مستخدما "ولاعة" حيازته، قاصدا إزهاق أرواحهم جميعًا، وأصبحت الشقة محرقة لأجساد المجني عليهم، محدثا الإصابات التي أودت بحياتهم، وشرعت في قتل الآخرين مخلفًا عاهات مستديمة في أجسادهم.وأضاف قرار الإحالة شروع المتهم في قتل المجني عليهم "سهير محمد، وسحر محمد، والطفل علي محمد، والطفلة نجاة محمد، ومحمد بلال" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن توجه لمنزل عائلة زوجته، وبحوزته "جركن بنزين" وولاعة، ولم يفصح عن المحتويات أثناء الزيارة التي كان يجلس فيها بعض الوسطاء لإتمام الصلح.وعندما احتدت المناقشات، وشعر بعدم الجدوى من جلسة الصلح، وزادت الأمر بمشادات كلامية متبادلة بين الحضور، قام بسكب البنزين على جميع الموجودين ومحتويات الشقة، وأشعل النيران، ثم غادر مسرعا قبل أن تمسه النيران وأغلق الباب من الخارج.وقالت الشاهدة الأولى شقيقة زوجة المتهم، وتدعى سهير محمد أنور، ربة منزل، إنها أثناء تواجدها بمسكن الزوجية وتواجد عدد من أهلها معها في محاولة لإزالة أسباب الخلاف بين شقيقتها وزوجها المتهم، وبعد فشل تلك المحاولات بينهما، وحدوث مشادة كلامية على إثر ذلك قام المتهم بإمساك حاوية بلاستيك وزجاجة تحتوي على مادة معجلة للاشتعال، وقام بسكبها على الموجودين وفي مدخل الشقة وأشعل النيران في الشقة بأكملها، وتسبب في حدوث الإصابات والوفيات نتيجة لذلك، وتعمد المتهم قتل جميع من تواجد بالشقة آنذاك.وقال صدام محمد، حارس العقار محل الجريمة، في شهادته، إنه أثناء مباشرته مهام عمله شاهد المتهم أثناء دخوله للعين المملوكة للمدعو محمد بلال عبدالواحد الكائنة بالدور الأول بذات العقار، وسبق ذلك دخول أهليته لذات العين، وأبصر محاولة إنقاذ قاطني العين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وكشفت شهادة عيد محمد جنيدي، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم المعادي، أنه أثناء مباشرته لمهام عمله حضرت الشاهدة سحر محمد أنور، وأبلغت بحدوث الواقعة بقيام المتهم بإشعال النار عمدًا داخل العين محل سكن شقيقتها، مما نتج عنه حدوث إصابات بالأشخاص المتواجدين بالعين.وأضاف عيد، أنه تمكن من ضبط المتهم، وبإرشاده تمكن من ضبط الحاوية البلاستيكية التي كانت تحوي المادة المعجلة بالاشتعال، وبإجراء تحرياته توصلت لصحة قيام المتهم بارتكاب الواقعة على النحو السالف سرده بأقوال الشهود، قاصدا من ذلك إزهاق روح جميع من تواجدوا بالعين، بإضرام النيران.