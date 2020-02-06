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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:56 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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استوحت مصممة الأزياء الإيطالية إليزابيتا فرانكي، الكولكشن الجديد الخاص بها لربيع صيف 2020 من خلال أجواء العطلات والسفر وقضاء أوقات مفعمة بالحيوية والنشاط وحب الاستكشاف، مع التركيز على الرفاهية بكل تفاصيلها.

ووفقًا لموقع «VOUGE» رصد أجمل قطع الأزياء التي تمايلت بها العارضات، بالأقمشة الصيفية في تشكيلة للألوان الزاهية المناسبة لأجواء البحر، مع تزيين الأزياء بمجموعة من المجوهرات والأسلاك المضفرة بالأحجار الكريمة التى تعطي للمرأة جاذبية.

تعتبر العلامة التجارية الخاصة بمصممة الأزياء الإيطالية هي المفضلة لدى العديد من النجمات، أمثال كيم كارداشيان، النجمة كلوى كارداشيان، الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان، تألقن من خلال تصميمات دار الأزياء.

وجاء عرض المصممة الإيطالية في موسم خريف وشتاء 2019، تسيطر عليها الألوان الحيوية، والقصات المحكمة، والمفككة تارة أخرى، كما جمعت المصممة الأشكال الهندسية والجغرافية واستخدام ألوان الميتاليك والأقمشة اللامعة في أكثر من تصميم أو في الإكسسوارات.

كما كانت الأطوال مختلفة ما بين فوق وتحت الركبة، كما تنوعت الأقمشة ما بين الشيفون، والتنورات البليسية والكروشيه.
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020
شاهد.. عرض أزياء إليزابيتا فرانكى لربيع وصيف 2020

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