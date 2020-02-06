الأنبا موسى يشارك في لقاء «على هذة الصخرة أبني كنيستي» بالمنيا

شارك الأنبا موسى أسقف الشباب، في لقاء الخدام والشباب بإيبارشية المنيا تحت عنوان "لي هذة الصخرة أبني كنيستي" وذلك بكنيسة الشهيد العظيم ابو سيفين بالمنيا.وشارك بالحضور في اللقاء الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة والأنبا مكاريوس أسقف عام ايبارشية المنيا وابوقرقاص وبعض الآباء الكهنة من اسقفية الشباب بالقاهرة ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد كبيرة من الخدام والشباب بالإيبارشية، حيث بدأ اللقاء بالقداس الالهي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير الجاري لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.