رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا موسى يشارك في لقاء «على هذة الصخرة أبني كنيستي» بالمنيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:54 م
الأنبا موسى
الأنبا موسى
تريزة شنودة _جرجس صفوت
طباعة
شارك الأنبا موسى أسقف الشباب، في لقاء الخدام والشباب بإيبارشية المنيا تحت عنوان "لي هذة الصخرة أبني كنيستي" وذلك بكنيسة الشهيد العظيم ابو سيفين بالمنيا.

وشارك بالحضور في اللقاء الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة والأنبا مكاريوس أسقف عام ايبارشية المنيا وابوقرقاص وبعض الآباء الكهنة من اسقفية الشباب بالقاهرة ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد كبيرة من الخدام والشباب بالإيبارشية، حيث بدأ اللقاء بالقداس الالهي.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير الجاري لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

منذ حوالي 20 ساعة

«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة النجم العالمى كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

الصور

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

طقس الجمعة.. بارد يصاحبه أمطار والقاهرة تنخفض لـ 17 درجة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

رتل عسكرى تركى يدخل سوريا بغطاء إسرائيلى

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

نجم الساعة

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

بالصور: افتتاح «دوائر السكن» بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك

ماتش الزمالك.. أطرف موقف لغسان كنفاني بنادي القصة

ثقافة الإسماعيلية تناقش «العادات المصرية القديمة»

حلمي: «بالموسيقى نرتقي» تدعو إلى سمو الفكر وتلاقي الحضارات