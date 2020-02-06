عملية إطلاق نار ضد جنود الاحتلال فى رام الله

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، إن هناك معلومات أولية عن وقوع حادث إطلاق نار ضد جنوده، في منطقة رام الله، بالضفة الغربية.وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن المعلومات قيد الفحص للتحقق من تفاصيل العملية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.واستشهد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، داخل الضفة الغربية ومدينة القدس، فيما أصيب نحو 15 جنديًا إسرائيليًا في عمليات مختلفة ما بين دهس وإطلاق نار نفذها فلسطينيون.ووقعت عملية دهس، فجر الخميس، ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي بوسط القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 14 جنديًا، من لواء «جولاني»، أحدهم في حالة حرجة، فيما لم تتمكن قوات الاحتلال من اعتقال المُنفذ، الذي فر من مكان الحادث.