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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول كورى جنوبى زار أمريكا وسط جمود المحادثات النووية

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:48 م
جريدة الدستور
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كشفت مصادر حكومية كورية جنوبية، اليوم الخميس، النقاب عن أن تشوي جونج-كون، المعاون الرئاسي لتخطيط السلام في الرئاسة الكورية الجنوبية، قد زار الولايات المتحدة مؤخرًا لبحث سبل استئناف المحادثات النووية المتوقفة بين واشنطن وبيونج يانج.

وقالت المصادر- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: إن تشوي زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للقاء مسئولين أمريكيين، إلا أن مكتب الرئاسة لم يعلن عن هذه الزيارة.

وأشارت المصادر إلى أن تشوي قد يكون ناقش إجراء مشروعات محتملة بين الكوريتين، تزامنًا مع سعي سول لتعزيز سبل التعاون مع بيونج يانج للمساعدة على الدفع بالمحادثات النووية، إذ تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الشهر الماضي بتوسيع التعاون مع الشطر الشمالي لتسهيل إجراء محادثات نووية.

وتأتي هذه الزيارة وسط جمود المفاوضات النووية لفترة طويلة عقب فشل القمة الثانية التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون في هانوي فبراير الماضي واختتامها دون التوصل لاتفاق.

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