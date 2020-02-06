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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دراسة: السوشيال ميديا تقتل الإبداع

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:47 م
السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
هدير شعراوي
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قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن إدمان وسائل الإنترنت من أصعب أنواع الإدمان، مرجعًا ذلك لكون الوسائل المستخدمة من خلال الإنترنت مثل "فيسبوك" و"واتس آب" مغرية ومثيرة.

وأضاف هاني، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن المقيمين على هذه التطبيقات يحاولون ابتكار أشياء جديدة لتكون جاذبة، وهو ما جعل حياتنا الشخصية والمهنية والعلمية والأسرية أصبحت مرتبطة بالسوشيال ميديا.

وأشار إلى أن أهم أضرار السوشيال ميديا العزلة اللاإرادية والهروب من العالم الواقعي للعالم الافتراضي، واستخدام مواقع التواصل في التهنئة بالمناسبات والعزاء، والكسل وعدم القدرة على الخروج والكلام مع الآخرين، لكونه اعتاد على توصيل الرسائل من خلال الكتابة، وقلة الصبر.

وشدد استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية على أن هناك دراسة حديثة تؤكد أن مدمن السوشيال ميديا يفقد القدرة على التفكير الإبداعي، لكون تفكيره أصبح منصبًا على التكنولوجية ولغة العين فقط.

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