من أسيوط.. «مودة» يبدأ خطة تدريجية للتدريبات الجامعات

انطلقت بمحافظة أسيوط، أمس، أولى فاعليات خطة التوسُّع الخاصة بتنفيذ تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" داخل الجامعات المصرية، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.وأكدت رندا فارس، مدير مشروع "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، أن ورشة العمل التي عقدت تستهدف تدريب المتدربين بجامعة أسيوط على تطبيق دليل المشروع بين طلبة الجامعة.وتستمر فاعليات الورشة على مدار يومين، تعمل خلالهما على تدريب 30 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط على تنفيذ التدريب داخل الجامعة، والذي سيعمل على تزويد الشباب الجامعي بحزمة من المعلومات الأساسية، من أهمها؛ الأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، الحقوق والواجبات بين الزوجين، والتواصل الإيجابي، وتقبُّل الاختلافات، وإدارة الخلافات، وأساسيات الوالدية الإيجابية للحفاظ على التفاهم بين الزوجين، بالإضافة إلى جزء خاص عن الصحة الإنجابية من حيث أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، والمُباعدة بين الولادات.وأضافت فارس، أن جامعة أسيوط هي السادسة بعد إطلاق البرنامج بجامعات الإسكندرية وعين شمس والقاهرة وحلوان وبورسعيد وفقا للبرتوكول المبرم بين وزارتى التضامن الاجتماعي والتعليم العالي، مشيرة أن برنامج التدريب يتضمن عدد من الجلسات التي تتناول الأبعاد الاجتماعية والجوانب الصحية والشرعية في العلاقات الأسرية وجلسة خاصة بالتعريف بالمنصة الرقمية لـ"مودة" والتي تم إطلاقها للتعلم عن بعد لضمان وصول المحتوى التوعوي لأكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية وموحدة www.mawadda-eg.com."مشروع مودة" أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف الحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة، من خلال برنامج تدريبي تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا ورفع وعي تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات.