رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سامح شكرى يلتقى وزيرة الخارجية الكينية الجديدة

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:43 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
طباعة
التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزيرة الخارجية الكينية الجديدة Raychelle Omamo، اليوم الخميس، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري حرص خلال اللقاء على تهنئة الوزيرة الكينية لتوليها منصبها الشهر الماضي، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين البلدين، حيث أشاد بمستوى العلاقات الثنائية وما تشهده من زخم متزايد منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كينيا في فبراير 2017.

وأشار إلى الزيارة الأخيرة الناجحة لرئيس الجمعية الوطنية الكينية إلى مصر في يناير 2020، بما يعكس حرص الجانبين على التعاون في شتى المجالات والإعداد الجاري للجولة المرتقبة للجنة المشتركة بين البلدين.

وأوضح حافظ، تأكيد وزير الخارجية الرغبة المصرية في دعم جهود كينيا التنموية في القطاعات التي توليها أولوية خاصة، وعلى رأسها الصحة والإسكان منخفض التكلفة والتصنيع والأمن الغذائي، وفقًا لما حدده البرنامج الرئاسي Big Four Agenda، منوهًا كذلك بالتنسيق الجاري بين البلدين للعمل على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون مواطن إفريقي من التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي" في كينيا.

أكد الوزير شكري أيضًا حرص مصر دعم كينيا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، أخذًا في الاعتبار ما تتعرض له من هجمات إرهابية متتالية، بجانب الاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالنظر إلى التوجه المصري لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وأخذًا في الاعتبار كون كينيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في القارة، وهو ما نتطلع معه إلى قيام الجانب الكيني بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين المصريين.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير شكري على اهتمام مصر بدعم السلم والأمن في إفريقيا، واستعداد مصر في هذا السياق لمواصلة جهودها لترسيخ السلام في المنطقة.
سامح شكرى يلتقى وزيرة الخارجية الكينية الجديدة
سامح شكرى يلتقى وزيرة الخارجية الكينية الجديدة
سامح شكرى يلتقى وزيرة الخارجية الكينية الجديدة
سامح شكرى يلتقى وزيرة الخارجية الكينية الجديدة
سامح شكرى يلتقى وزيرة الخارجية الكينية الجديدة
سامح شكرى يلتقى وزيرة الخارجية الكينية الجديدة

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

منذ يومين

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

منذ حوالي 20 ساعة

«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة

منذ حوالي 22 ساعة

فى أول تعليق.. ماذا قالت بيلوسي عن واقعة تمزيق خطاب ترامب؟

الصور

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

طقس الجمعة.. بارد يصاحبه أمطار والقاهرة تنخفض لـ 17 درجة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

رتل عسكرى تركى يدخل سوريا بغطاء إسرائيلى

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

نجم الساعة

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

بالصور: افتتاح «دوائر السكن» بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك

ماتش الزمالك.. أطرف موقف لغسان كنفاني بنادي القصة

ثقافة الإسماعيلية تناقش «العادات المصرية القديمة»

حلمي: «بالموسيقى نرتقي» تدعو إلى سمو الفكر وتلاقي الحضارات