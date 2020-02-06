سامح شكرى يلتقى وزيرة الخارجية الكينية الجديدة

التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزيرة الخارجية الكينية الجديدة Raychelle Omamo، اليوم الخميس، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري حرص خلال اللقاء على تهنئة الوزيرة الكينية لتوليها منصبها الشهر الماضي، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين البلدين، حيث أشاد بمستوى العلاقات الثنائية وما تشهده من زخم متزايد منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كينيا في فبراير 2017.وأشار إلى الزيارة الأخيرة الناجحة لرئيس الجمعية الوطنية الكينية إلى مصر في يناير 2020، بما يعكس حرص الجانبين على التعاون في شتى المجالات والإعداد الجاري للجولة المرتقبة للجنة المشتركة بين البلدين.وأوضح حافظ، تأكيد وزير الخارجية الرغبة المصرية في دعم جهود كينيا التنموية في القطاعات التي توليها أولوية خاصة، وعلى رأسها الصحة والإسكان منخفض التكلفة والتصنيع والأمن الغذائي، وفقًا لما حدده البرنامج الرئاسي Big Four Agenda، منوهًا كذلك بالتنسيق الجاري بين البلدين للعمل على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون مواطن إفريقي من التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي" في كينيا.أكد الوزير شكري أيضًا حرص مصر دعم كينيا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، أخذًا في الاعتبار ما تتعرض له من هجمات إرهابية متتالية، بجانب الاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالنظر إلى التوجه المصري لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وأخذًا في الاعتبار كون كينيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في القارة، وهو ما نتطلع معه إلى قيام الجانب الكيني بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين المصريين.كما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير شكري على اهتمام مصر بدعم السلم والأمن في إفريقيا، واستعداد مصر في هذا السياق لمواصلة جهودها لترسيخ السلام في المنطقة.