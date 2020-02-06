تأكيدا لـ«الدستور».. وزير الاتصالات: طرح حصتنا في «فودافون مصر» للبيع

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الشركة المصرية للاتصالات شركة حكومية مملوكة للدولة وليست للبيع، لطمأنة للعاملين بالشركة"، مشيرًا إلى أن المطروح منها للبيع فقط هو حصتها في "فودافون مصر"، والبالغة 45%.وافتتح وزير الاتصالات، اليوم الخميس، فرعا للشركة المصرية للاتصالات في المنصورة بمحافظة الدقهلية، على هامش زيارته بحضور المحافظ الدكتور أيمن مختار، لافتتاح عدد من المشروعات.وفي وقت سابق، انفردت "الدستور" بدراسة الشركة المصرية للاتصالات مقترح بيع 25% من حصتها في "فودافون مصر"، مع الاحتفاظ بنسبة 20% المتبقية من أسهمها، ضمن صفقة بيع "فودافون مصر" لـ "STC" السعودية بعد عرض استحواذ على حصة فودافون العالمية البالغة 55% من الأسهم بقيمة 2.392 مليار دولار.وقال الوزير للعاملين بالشركة: "لا تقلقوا لا بيع للمصرية للاتصالات.. الشركة مش للبيع وعمرها ما هتتباع" موضحا، أن الصفقة الخاصة بشركة فودافون و"STC" السعودية، تتعلق بحصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر والبالغة 45% ضمن صفقة استحواذ ستقوم بها "STC" علN حصة فودافون العالمية.