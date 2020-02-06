ألمانيا وجنوب إفريقيا تتعاونان فى البحث عن حلول للأزمة الليبية

تعتزم ألمانيا وجنوب إفريقيا تكثيف التعاون في البحث عن حلول للنزاعات في ليبيا.وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، لدى زيارتها لجنوب إفريقيا: إنه يجب إشراك الأفارقة في هذه العملية، وأوضحت: "دون الخبرة الإفريقية لن نكون قادرين على حل ذلك مطلقًا"، مؤكدة أن حل هذا النزاع يتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا وإفريقيا.ومن جانبه قال الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا: إنه لا يمكن أن يكون هناك حل لمشكلات إفريقيا إلا من الأفارقة ذاتهم، ولكنه أكد أن الدعم الخارجي أمر مرغوب فيه.وكان رامافوسا قد استقبل المستشارة الألمانية لدى وصولها صباح اليوم بمراسم عسكرية.ووصف الرئيس الجنوب إفريقي ألمانيا بأنها أحد الشركاء الاستراتيجيين لبلاده.ويأتي على جدول زيارة ميركل لجنوب إفريقيا أيضًا تعميق العلاقات التجارية بين البلدين، وعرضت المستشارة الألمانية دعمًا في إصلاح إمداد الطاقة المتهالك فى جنوب إفريقيا وتوسيع نطاق الطاقات المتجددة، وكذلك تعميق العلاقات الاقتصادية.وقال رامافوسا إن الفحم لا يزال هو الأساس فى إمدادات الطاقة بجنوب إفريقيا، ولكنه أكد أنه من المقرر توسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة حاليًا أيضا.واتفق كلا البلدين لدى زيارة ميركل على تعميق التعاون في التدريب المهني، ومن المقرر أن توفر ألمانيا 20 مليون يورو إضافية لهذا الغرض.