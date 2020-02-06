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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مسعفان يسلمان مشغولات ذهبية وأموالًا عثروا عليها فى موقع حادث المنصورة

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:40 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الدقهلية : عمرو الحوتى
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عثر حسين شاهين، سائق، ومحمد السيد، مسعف، مسئولى سيارة كود 1703 بهيئة الإسعاف بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي تخص مصابي حادث على كوبري الجامعة، وقاما بتسليمها إلى أمانات مستشفى الطوارئ بالمنصورة بمحضر رسمى.

وأكدا أنه أثناء قيامهما، اليوم، بنقل مصابي حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة نقل أعلى كوبرى الجامعة بالمنصورة وجدا بعض المشغولات الذهبية ومبلغا ماليا 13 ألف جنيه وقاما بتسليمها إلى الأمانات بمحضر رسمى بمستشفى طوارئ المنصورة.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث على  كوبري جامعة المنصورة ووجود وفاة ومصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ملاك سمير بطرس ميخائيل، 40 سنة، وإصابة كل من فيمرنيا ملاك سمير، 12 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس بطول 40 سم وكسر بالساق اليمنى، وجورج ملاك سمير، 9 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولينا حنا عبد حنا، 60 سنة، بكدمات متفرقة، وسمير بطرس ميخائيل 62 سنة بكدمات متفرقة، وجميعهم من مركز نبروة.
 وجرى نقلهم جميعا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتقديم العلاج اللازم للمصابين والتحفظ على جثة المتوفى على ذمة تصرفات النيابة وتحرر  عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الحادث وجار رفع آثاره عن الطريق.
مسعفان يسلمان مشغولات ذهبية وأموالًا عثروا عليها فى موقع حادث المنصورة
مسعفان يسلمان مشغولات ذهبية وأموالًا عثروا عليها فى موقع حادث المنصورة
مسعفان يسلمان مشغولات ذهبية وأموالًا عثروا عليها فى موقع حادث المنصورة
مسعفان يسلمان مشغولات ذهبية وأموالًا عثروا عليها فى موقع حادث المنصورة
مسعفان يسلمان مشغولات ذهبية وأموالًا عثروا عليها فى موقع حادث المنصورة
مسعفان يسلمان مشغولات ذهبية وأموالًا عثروا عليها فى موقع حادث المنصورة
مسعفان يسلمان مشغولات ذهبية وأموالًا عثروا عليها فى موقع حادث المنصورة
مسعفان يسلمان مشغولات ذهبية وأموالًا عثروا عليها فى موقع حادث المنصورة
مسعفان يسلمان مشغولات ذهبية وأموالًا عثروا عليها فى موقع حادث المنصورة
مسعفان يسلمان مشغولات ذهبية وأموالًا عثروا عليها فى موقع حادث المنصورة

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