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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. مجلس «الصحفيين» يعقد اجتماعه الدورى

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:38 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
الحسين عبيد
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يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلس النقابة، والوكلاء، اجتماعه الدوري.

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قد دعا أعضاء مجلس النقابة لاجتماع مجلس اليوم الخميس، وذلك عقب قرار تأجيله من الأسبوع الماضي.

ويستعرض الاجتماع ما قامت به لجان المجلس خلال عام ٢٠١٩، وجدول أعمال العام المقبل، بالإضافة إلى مناقشة أزمة الزملاء بجريدتى الصباح، والتحرير.

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