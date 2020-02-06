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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طالب بـ«هندسة المنوفية» يروى تفاصيل أزمة «مشروعات التخرج».. والعميد: لن ألطخ تاريخى

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء القاضى
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، واقعة أثارت الجدل، حيث اتّهم 7 طلاب بكلية الهندسة جامعة المنوفية، الدكتور صبحي غنيم رئيس الجامعة، ودكتورًا بكلية الهندسة ورئيس قسم والمشرف عليهم، بالاستيلاء على مشروع تخرجهم.

وقال أحمد السيد أحد الطلاب الـ7 لـ "الدستور"، إنه رفض هو وزملاؤه 4 آلاف جنيه "دعم الكلية"، والعمل بورشها لإثبات ملكية المشروع، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع كانت كبيرة، وتحملناها كما صرح لنا الدكتور عماد حامد وكيل الكلية لشئون الطلاب.

وأشار إلى أن عددًا من الطلاب في نفس السنة الدراسية حصلوا على مشروع "CMC" وكان الإثبات العلمي شبيهًا بالمشروع الذي تقدم به الطلاب الـ7.

وأضاف: "ندرس في كلية الهندسة قسم الإنتاج والتصميم الميكانيكي، ومطالبين بمشروع تخرج، وفكرنا في فكرة جديدة تضيف لنا، ورفضنا الاستهلاك وتطوير مشاريع قديمة".

وتابع: " بدأنا تنفيذ SMT Machine، وهى عبارة عن Cartesian robot تعمل على تجميع ولحام المكونات الـ Surface mounting boards، ودراسة الجدوى فالمشروع تكلف 85 ألف جنيه، فشرحوا الموقف للدكتور المشرف على المشروع".

وأكد: " شرحنا للمشرف أننا لا نستطيع تحمل تكلفة المشروع، وعرضوا فكرة أن يعرضوا المشروع فقط دون تنفيذه، أو الاستعانة بالبحث العلمي، وتنفيذ المشروع إذا تم دعمهم، إلا أن الطلب تم رفضه لعدم وجود خبرة في مجال المشروع".

وأشار السيد إلى أنهم جلسوا مرة أخرى مع الدكتور المشرف وشرحوا له الموضوع واقترحوا تقليل مراحل المكينة لتقليل التكلفة، وبالفعل وصلت لمبلغ 32000 جنيه يتحملها الفريق المشترك في المشروع شرط الحصول عليه بعد تقديم المشروع.

وأضاف، وافق المشرف على الشرط، وقال "تمام نفذوه وهتاخدوه طبعًا لأن ده تعبكم ودفعتوا فيه مبلغ كبير، وأخذوا موافقة كتابية بدخول وخروج الماكينة من الكلية بعد مناقشة المشروع وموقعه من مشرف المشروع ومدير عام الكلية".

‏وأكد بداية العمل في المشروع دون أي مساعدة من مشرفي المشروع، وبذلوا مجهودًا غير طبيعي لاتخاذ خطوة سريعة وإتمامه.

بداية ظهور الأزمة
وقال السيد: "خلصنا وناقشنا المشروع وبعد المناقشة تفاجأنا بمشرف المشروع بيقولنا أنا محتاجكم تعملوا بريزنتيشن تاني عن المشروع قدام طلبة قسم ميكاترونيكس وسيبوا المشروع لحد ما تعملوا البريزينتيشن وخدوه بدل ما تفضلوا تنقلوه".

وأكمل: "لحد دلوقتي الكلام منطقي ولم نخوّن أحدًا، وفعلًا ذهبنا بعدها بـ 3 أيام وقمنا بعمل بريزنتيشن في قسم ميكاترونيكس، وبعد البريزينتيشن جمعنا في المكتب وشكرنا، وقال: أنا فخور بيكم وأنتم عملتوا حاجة عظيمة وعايز اعزمكم على الغدا وأحتفل بيكم، وكلام من الجميل ده لكن كل ده اختلف بعدها بـ5 دقايق، عندما أخبرناه بأخذ المشروع والانصراف، وقال نصًا "لا مش هتاخدوه وسيبوه الكلية تستفيد منه وهنا بدأت الخناقة وبمنتهى البساطة قلب الحوار من حوار بين دكتور جامعي ومجموعة طلاب لخناقة في شارع، وقالنا باللفظ، ملكمش حاجة عندى وامشوا اطلعوا بره".

وأشار المهندس أحمد السيد إلى أنهم استغاثوا بكل المسئولين في الكلية والجامعة دون جدوى، ولولا ذلك ما كانوا تحدثوا للإعلام، وأن كل الغرض عدم ضياع حقوقهم، كذلك عدم الترصد لإحدى زميلاتهم المعينة معيدة بالجامعة حاليًا بسبب الحديث.

الدكتور صبحي غنيم، قال لـ الدستور": " أعمل بالتدريس منذ عام 1977، وعملت رئيسًا لجامعة المنوفية، وأشرفت على 50 رسالة ماجستير ودكتوراه، ولن أطلخ تاريخي بسرقة مشروع".

وأضاف: "أشرفت على المشروع وأعطيتهم الدرجة كاملة، ولم أمانع في أخذهم للمشروع، إلا أن المتعارف عليه أن الكلية تستفيد من المشروعات".

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