متفوقة على تركيا.. مصر ضمن قائمة أكثر الوجهات المفضلة فى 2020

نقلت مجلة "فانيتي فير" الفرنسية، تقريرا لشركة Voyageurs du Monde، الرائدة في مجال السفر والمتخصصة في اختيار أفضل الوجهات السياحية، ووضعت مصر ضمن قائمتها لعام 2020.ووفقا للتقرير، جاءت مصر في المرتبة الرابعة للوجهات المفضلة، موضحة أنه من القاهرة إلى بحيرة ناصر في أسوان، يمكن للسائح الفرنسي الاستمتاع بجمال الطبيعة المصرية، وبحسب التقرير تفوقت مصر على تركيا في جذب السائح الفرنسي، حيث جاءت تركيا في المرتبة السابعة.وكان من ضمن القائمة النرويج، وقال التقرير إن النرويج لها طبيعة جاذبة للسائح الفرنسي، وكانت هناك دولة إفريقية ضمن القائمة وهي ساو تومي وبرينسيبي والتي تحتوي على البراكين الخامدة وأشجار الكاكاو البرية والشواطئ والهواء الرطب والحرارة اللطيفة بشكل مثالي.وكانت المكسيك ضمن القائمة بطابعها الخاص ومناطقها التي تتسم بطبيعة ساحرة، ومن ضمن القائمة جاءت إيطاليا، وخاصة منطقة بونزا التي تتميز بميناء مهم وأفضل مكرونة آيل فونجول في إيطاليا كلها.ووضع التقرير، منطقة التبت ضمن القائمة المفضلة للفرنسيين في 2020 المشهورة بالمرتفعات والمناظر الطبيعية والبدو الرحل والحيوانات البرية والطيور.وفي المرتبة السابعة، جاءت تركيا ضمن القائمة، تليها البرازيل وخاصة أوليندا، بأزقتها المنحدرة والأديرة، والتي تعد واحدة من أجمل المدن في البرازيل، وفي المرتبة التاسعة جاءت الولايات المتحدة، وخاصة واشنطن العاصمة، ووضع التقرير الهند ضمن القائمة وتحديدا مدينة "حيدر آباد" المعروفة بالطابع الإمبراطوري والأبهة الأميرية، حدائق المغول، والمساجد، والأضرحة والمدارس.وجاءت في المرتبة الحادية عشرة، غانا، وخاصة العاصمة أكرا التي تعد مركزا ثقافيا مهما، ووضع التقرير المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عشرة بالصحراء الممتدة والجبال، وتوقع التقرير أن تظهر السعودية قريبًا على خريطة السياحة العالمية.