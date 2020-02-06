بريطانيا تبحث عقد أول اتفاق تجارى مع أستراليا عقب «بريكست»

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ونظيرته الأسترالية ماريز باين، اليوم الخميس، التزامهما ببدء مفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجاري ثنائي في أقرب وقت ممكن.وأعرب راب، خلال زيارته العاصمة الأسترالية كانبرا، عن أمله في أن تكون أستراليا ضمن أوائل الدول التي تبرم اتفاقات ذات أولوية قصوى مع بريطانيا عقب مغادرتها الاتحاد الأوروبي "بريكست"، 31 يناير الماضي.وقال راب، في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفينينج ستاندارد" البريطانية: إنه ووزيرة الخارجية الأسترالية كررا اليوم، التزامهما بإجراء مفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجارة حرة طموح بين البلدين في أقرب وقت ممكن.وفي السياق ذاته، أشار راب إلى أنه بحث مع باين قرارًا اتخذته بريطانيا الأسبوع الماضي، يسمح لشركة هواوي الصينية للاتصالات بالعمل على تطوير شبكات الجيل الخامس، رغم مساعي الإدارة الأمريكية الحثيثة للحيلولة دون ذلك نظرًا لتنافس أمريكا مع الصين على الهيمنة التكنولوجية.وكانت أستراليا قد منعت هواوي من التدخل في شبكاتها الوطنية عريضة النطاق أو توريد معدات شبكة الجيل الخامس للمحمول لأسباب أمنية.من جهته، طمأن راب وزير الخارجية الأسترالية بأن قرار بريطانيا لن يؤثر على العلاقات بين بريطانيا وكل من أستراليا والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا فيما يخص تبادل المعلومات الاستخباراتية.