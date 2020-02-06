موسكو: لطالما عرضنا على واشنطن مناقشة موضوع الحد من التسلح

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده لطالما عرضت على الولايات المتحدة بدء مفاوضات لبحث قضية الحد من التسلح.وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: تحاول روسيا منذ فترة طويلة بدء هذه الاتصالات المتعلقة بالحد من التسلح، ولطالما عرضتها على الشركاء الأمريكيين"، مضيفا: "سنكون سعداء إذا حدث ذلك وبدأت مثل هذه المحادثات".مشيرا إلى عدم وجود موعد محدد لعقد هذه المحادثات أو مستوى معين لتلك المفاوضات.