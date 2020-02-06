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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم: 9 شروط للعمل التطوعى بالمدارس

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:39 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط والقواعد العمل التطوعى بالمدارس، بعد موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وتتضمن ضوابط القبول بالعمل التطوعى:

1) إعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى كل إدارة تعليمية.

2) استطلاع رأى الجهات الأمنية بمعرفة مديرية التربية والتعليم.

3) إجراء مقابلة شخصية من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية فى كل تخصص.

4) تسكين الراغبين فى العمل التطوعى بالمدارس التي بها عجز.

5) مراعاة رغبة المتطوع في التسكين بالإدارة التي يرغبها، وذلك حسب العجز.

6) عدم مشاركة المتطوعين فى أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات- لجان النظام والمراقبة).

7) عدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي.

8) الحد الأدنى للعمل التطوعي ثلاثة شهور فصل دراسي.

9) اجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارات.

وأكدت أنه يتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعى وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله بمدارس التربية والتعليم.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وافق على السماح لحاملى المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة.

ووجهت الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التى بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية فى كل تخصص.

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