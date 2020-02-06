الاتحاد الأوروبى يؤكد على ضرورة نزع السلاح فى إدلب

طالب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوض المكلف بشئون إدارة الأزمات في الاتحاد، يانس ليناريتش، الخميس، بإيقاف أعمال القصف وغيرها من الهجمات التي يتم شنها على المدنيين في شمال غرب سوريا.وقال المسئولان الأوروبيان، في بيان مشترك أورده الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحث جميع أطراف النزاع على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة دون عوائق واحترام قواعد والتزامات القانون الدولي الإنساني، والتي تشمل حماية المدنيين.وأوضحا أن تكثيف العمليات العسكرية أدى إلى أعمال قتل عشوائية لمئات المدنيين، فيما لا تزال الهجمات العسكرية تشمل أهدافا مدنية في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب استهداف المنشآت الطبية وأماكن إيواء الأشخاص النازحين داخليا.وأشار الاتحاد الأوروبي إلى عدم وجود حل عسكري للصراع في سوريا، لافتا إلى أن الحل السياسي الشامل والموثوق به الذي تقوده الأمم المتحدة هو الطريق الوحيد للاستقرار في سوريا، وذلك إعمالا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015.