فساد آلاف الأطنان من المحاصيل بسبب قوانين التصدير التركية

قالت صحيفة دنيا التركية، اليوم الخميس، إن قيود وقوانين التصدير التي أصدرتها الحكومة التركية، والتي تضع العراقيل أمام تصدير المنتجات الزراعية التركية، سوف تؤدي إلى تعفن محصولي البصل والبطاطس في تركيا هذا العام.وتابعت الصحيفة أنه بالقيود التي وضعتها الحكومة، وتحديدا على تصدير محاصيل البطاطا، سوف تؤدي الى فساد مئات الآلاف من الأطنان من البطاطا والبصل.ففي أواخر عام 2018، اتهمت الحكومة المنتجين بتخزين المحاصيل بعد ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية، مما جعل المستهلكين يكافحون لشراء السلع الأساسية، فيما داهمت الشرطة مخازن المواد الغذائية، في حين أنشأت الحكومة أكشاك الطعام المدعومة، وخوفًا من تكرار التضخم، أضافت هذا العام البطاطا والبصل إلى قائمة المنتجات التي تتطلب إذنًا خاصًا للتصدير.وقالت الصحيفة إن المنتجين لم يتمكنوا من نقل المحاصيل الزراعية إلى الخارج بفضل اللوائح.مع بداية موسم النمو الجديد في مايو، من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى حوالي 200.000 طن، ونحو 500.000 طن في المستودعات، وهذا يعني تعرض مئات الآلاف من أطنان الأغذية للتعفن.وقالت دنيا التركية، إن هوامش الربح المنخفضة والقيود المفروضة على المبيعات الدولية قد تتسبب في إبعاد العديد من المزارعين عن زراعة المحاصيل الأساسية.وقال حيدر كاراكا، رئيس اتحاد منتجي البصل في مقاطعة أماسيا بشمال تركيا للصحيفة، "في العام الماضي صدرنا 60 ألف طن للهند ودول أخرى هي التي أنقذتنا، واستمر الوضع على هذا النحو، فلن يزرع المزارعون كثيرًا في العام المقبل لأنهم لن يكونوا قادرين على دفع ثمن الديزل والأسمدة والمبيدات الحشرية وغيرها من النفقات.