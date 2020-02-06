وزير النقل: «مش هنخلى طريق مكسّر فى مصر»

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الطرق الرئيسية بين المحافظات؛ للتيسير على المواطنين، وأيضًا الطرق داخل القرى لحل مشاكل التنقل والحركة تأكيدًا لدور الدولة تجاههم.وأضاف وزير النقل، خلال لقاء خاص لبرنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بى سى مصر2": "نقوم بدورنا في حل مشاكل النقل والطرق وعايزين نقول لأهلنا في المدن والقرى إحنا شايفينكم ومعاكم ومش هنخلي طريق مكسر أو طريق يكون فيه حادثة ولا طريق يقلقك وأنت داخل محافظتك أو مدينتك".وأكد وزير النقل، أن رفع كفاءة الطرق جاء تنفيذًا لتوجيهات سريعة وحازمة من الرئيس السيسي، وتمت مناقشته مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في مشروع رصف الطرق في 12 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه.