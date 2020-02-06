افتتاح أعمال تطوير مدرسة كفر العلو بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتحت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، نائبًا عن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير مدرسة عرب كفر العلو الابتدائية بحلوان، بحضور داليا عبدالقادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، والدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية.ومن جانبه، أشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أن أعمال تطوير مدرسة كفر العلو تعد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية وجمعيات المجتمع المدنى، لتحقيق استراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة والتى يأتى التعليم كأحد أعمدتها الرئيسية.وأضاف المحافظ أن عملية تطوير المدرسة تمت تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، بالتعاون بين جمعية تكاتف واتحاد بنوك مصر بتكلفة بلغت 5.18 مليون جنيه، وهى المدرسة الثانية التي تم تطويرها في إطار مبادرة اتحاد البنوك لتطوير العشوائيات "عيشة وهوية" بالتبين بحلوان.وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير لم تقتصر على أعمال التطوير الإنشائي للفصول الدراسية، بهدف خفض الكثافة الطلابية بالفصول وإنشاء غرف أنشطة فقط، بل امتدت أعمال التطوير لتشمل برامج بناء قدرات المدرسين.ومن جهتها، وأوضحت المهندسة جيهان عبدالمنعم أن المدرسة بعد التطوير أصبح بها 42 فصلًا بدلًا من 30، كما تمت إضافة منطقة رياض أطفال وأصبحت مكونة من قاعتى رياض أطفال مجهزتين بالكامل وفناء خاص ومنطقة ألعاب خاصة بالأطفال و3 دورات مياه، بالإضافة إلى توفير غرف للأنشطة وغرف للمدرسين لم تكن موجودة قبل التطوير.وأشارت نائبة المحافظ إلى أنه تم الالتزام بكود المعاقين في عملية التطوير بتوفير دورة مياه للطالبات وأخرى للطلاب لخدمة ذوي الإعاقة إلى جانب توسعة أبواب غرف الأنشطة بالدور الأرضى وعمل منحدرات لتسهيل الوصول للفناء.