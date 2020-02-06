رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 كئوس و14 ميدالية للمنيا بـ«أسبوع الفيوم»

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:32 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
المنيا - على حسين
طباعة

اختتمت فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس الذي أُقيم في رحاب جامعة الفيوم، خلال الفترة من 31 يناير حتى 6 فبراير 2020، بتنظيم حفل ختامي كبير أُعلن خلاله عن فوز جامعة المنيا بكأس النشاط العلمي والاجتماعي، وحصد الجامعة ثلاث كئوس على مستوى الجامعات المصرية، و14 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية، في مختلف الأنشطة الثقافية، والاجتماعية، والفنون التشكيلية، والجوالات، ونادي العلوم، والرياضية، لتكون الجامعة هي الأفضل والأعلى إنجازًا وحصادًا لمسابقات الأسبوع على مستوى الجامعات المصرية.
3 كئوس و14 ميدالية
وصرح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة نجحت في تحقيق إنجاز كبير خلال مشاركتها بأسبوع فتيات الفيوم الخامس، وذلك بحصد كأس النشاط العام للأسبوع في المجال العلمي، وذلك بعد تصدرها مسابقة الفوتوشوب لتصميم شهادة تقدير وحصولها على كأس المسابقة، وحصولها على المركز الثاني، وكأس المعرض العلمي لنوادي العلوم، والذي نافست به الجامعة خلاله بثلاث أجهزة هندسية وبمنتجاتها الصناعات الصغيرة، والصناعات الكيميائية والغذائية، إلى جانب حصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة مجلة الحائط العلمية، والتى نفذها الطلاب: يمنى يحيى، وإنجي خالد فاروق، ودعاء سعيد.
3 كئوس و14 ميدالية
وأضاف عبد النبي، أن الجامعة حصلت أيضًا على كأس النشاط العام في المجال الاجتماعي، وذلك بحصولها على لقب وكأس الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية للطالبة، والتي فازت به الطالبة إسراء أحمد، إلى جانب حصولها على ميداليتين برونزيتين في الشطرنج للطالبات: أروي بدر، ومريم ممدوح، ودينا عماد، وذلك بعد خوضهن 9 جولات فاز كل منهن بـ12 نقطة.

وأوضح وليد عبد القوى، مدير عام رعاية الطلاب، أن الجامعة حصلت بالمجال الثقافي على الميدالية الذهبية في مجلات الحائط الثقافية، والتي قامت بإعدادها وتنفيذها الطالبات: نانسي جمال، وياسمين عماد، كما حصلت في الفنون التشكيلية على ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية وبرونزيتين بإجمالي 5 ميداليات في مجال: الجرافيك، والتصوير الزيتي، والنحت، وفي ورشة الرسم، التي شاركت بها الجامعة بـ34 عملًا فنيًا.
3 كئوس و14 ميدالية
وفي نشاط الجولات نافست الجامعة في مجالات النشاط الكشفي وحصلت على المستوى الأول ودرع الجوالات في إحدى عشر مجالًاهم: الدين للحياة، والتطبيقات العلمية والبيئة، والفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والصحة والرياضة، ومهارات الحياة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والاتصال العالمي، والتقاليد والفنون الكشفية، والتطلع للقيادة، والقيم والاتجاهات الكشفية والمظهر العام.

كما حصد النشاط الرياضي على الميدالية الفضية والمركز الثاني بكرنفال الجامعات الذي حمل الطابع الفلكلوري والفرعوني لمحافظة المنيا.
3 كئوس و14 ميدالية
وخلال الحفل الختامي قام الدكتور هاني العربي، مستشار رئيس جامعة المنيا للأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، بإلقاء كلمة ممثلي الجامعات المصرية بالأسبوع، قدم خلالها الشكر لجامعة الفيوم على حفاوة الاستقبال وحسن الإقامة، مؤكدًا أن الأسبوع قدم رسائل هامة لفتيات الجامعات، لكونه فرصة للتعارف بين فتيات الجامعات، وتحقيقًا للمنافسة الشريفة التي سلطت الضوء على مواهب الطالبات وإبداعاتهم، بالإضافة إلى نقل الصورة الإيجابية لمحافظة الفيوم، وتنشيط السياحة بها، الذي أنعكس بشكل واضح على مجتمع المحافظة.
3 كئوس و14 ميدالية
أشرف ورافق وفد جامعة المنيا خلال أسبوع الفتيات الخامس، الدكتور هاني العربي، وكتيبة رعاية الطلاب بالجامعة بقيادة وليد عبد القوي، وأميمة عباس، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ونادي العلوم، وعاطف عيسى مدير النشاط الاجتماعي والرحلات، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ود. أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحسن سيد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، وراندا علي مسئول الاتصال بالأسبوع، ود.أمير ماهر طوبيا مسئول نادي العلوم، وصابرين أحمد، وهشام إبراهيم، وماجد ماهر، ومحمود منصور، ودعاء مصطفى، وهاجر جمال، والقائد أحمد مختار والدكتور محمد صلاح المدربان والأخصائيان برعاية الطلاب.
3 كئوس و14 ميدالية
 
3 كئوس و14 ميدالية
 
3 كئوس و14 ميدالية
 
3 كئوس و14 ميدالية
 
3 كئوس و14 ميدالية
 

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة ثلاثة أشخاص في عملية دهس بالقدس

منذ حوالي 17 ساعة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

الصور

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

رتل عسكرى تركى يدخل سوريا بغطاء إسرائيلى

تفحم 4 أشخاص في حريق شقة بالجيزة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

ثقافة الإسماعيلية تناقش «العادات المصرية القديمة»

حلمي: «بالموسيقى نرتقي» تدعو إلى سمو الفكر وتلاقي الحضارات

مصطفى بيومي: نحتاج إلى إعادة دور نادي القصة لإثراء الثقافة

الكاتبة حنان أبو الضياء تقدم حلولا لأزمة نادي القصة