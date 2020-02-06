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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في يومه العالمي.. الإفتاء: ختان الإناث مخالف للشريعة والقانون

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:30 م
الإفتاء
الإفتاء
سمر عبدالله
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ترد دار الإفتاء أولًا بأول على تساؤلات المواطنين، خاصة ما يتعلق بأمور حياتية ضرورية، لكن من ضمن الأسئلة التي كانت تجيب عليها الدار، ختان الإناث، وفي اليوم العالمي لمناهضة الختان، ترصد "الدستور" رأي الإفتاء فى القضية.

قالت الإفتاء المصرية، عبر موقعها، إن تلك الفتوى جاءت ردا على عدة فتاوى أطلقها غير متخصصين، وتقول بوجوب ختان الإناث، وتدعو إليه، مؤكدة الدار أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف جدًّا، ولم يرد به سند صحيح فى السنة النبوية.

وذكرت الدار، أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة تغيرت الآن، وتبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء، مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته رضى الله عنهن.

وحذرت الدار من الانجراف وراء دعوات تصدر من غير المتخصصين، وتدعو إلى الختان وتجعله فرضًا تعبديًّا، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث فى هذا العصر هو القول الصواب الذى يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالى فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى فى خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية، وأيضا يخالف القانون.

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