علي جمعة: بشائر الريادة المصرية بدأت تهل

قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، إن البلاد تحتاج إلى عمل دؤب ومستمر حتى تعود مرة آخرى لريادتها، مشيرًا إلى أن بشائر الريادة والقيادة بدأت تهل.وأضاف جمعة خلال توقيع بروتوكول تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع "قيم وحياة" والذي يستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع في ٢٧ محافظة، أن المشروع تبني عمل نموذج قابل للتطبيق قبل الانطلاق الضخم الذي تبدأه مؤسسة مصر الخير.وأعرب جمعة عن أمله أن يسمي هذا العام عام القيم، لأن القيم هي الأساس والجسد دون قيم جثة هامدة، موضحًا أنه تم البدء في تنفيذ المشروع في ٤ محافظات، مضيفًا: "أصبحنا حاليًا نعمل في ٢٧ محافظة وهناك تعاون كبير مع كثير من الوزارات، والآن اكتمل النموذج، وأصبح هناك أكثر من ١٣٠ مبادرة لتطبيق هذه القيم".وأشار إلى أن القيم محور هذا المشروع لأنها قيم إنسانية مشتركة لا نزاع عليها، مثل الصدق والإخلاص واحترام الآخر والثقة في النفس وغيرها.وقال: "الناس كانت تشكك في قياس هذه النجاحات في البداية، ولكن استطعنا أن نضع النموذج ونضع المعايير وقيم النجاح حتي وصلنا لهذه الدرجة من النجاح كل عام نتقدم في هذا المجال"، مشيرًا إلى أنه بفضل التعاون بين مصر الخير ووزارة التضامن ومؤسسة أجيال مصر أصبح مشروع قيم وحياة واقعًا ملموسًا، مشددًا على دور الإعلام مؤكدًا أنه ركن أي نجاح في العمل المدني.