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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الشرقية تستعد لاعتماد الأقسام الطبية في الزمالة المصرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:26 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
سارة الوردانى
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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماع باللجنة الفرعية للزمالة المصرية بالمحافظة، بحضور الدكتور رضا الديب مدير مستشفى المبرة التابعة لهيئة التأمين الصحي، والدكتورة هويدا السيد مدير إدارة التدريب، والدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات.

وناقش الاجتماع استعداد المستشفيات لاعتماد الأقسام الطبية في الزمالة المصرية، ومناقشة تسليم الأطباء الجدد للتكليف بالإدارات الصحية، ومناقشة خطة التدريب في برنامج الزمالة المصرية، والتأكيد على التدريب الجيد من الناحية العلمية والعملية.

وأوضح وكيل الوزارة أن صحة الشرقية استقبلت 40 طبيبًا للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية بالمحافظة، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا في تطوير أداء العمل وتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين، ونجاحا لفريق عمل الزمالة المصرية.

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