عميد طب طنطا يوقع كشف «عيون» على وزير التعليم العالي

وقع الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا الكشف الطبي "عيون" على وزير التعليم العالي داخل العيادات الخارجية بمستشفى طنطا الجامعي أثناء تفقده العمل بها.وشهدت جامعة طنطا، منذ قليل، زيارة مفاجئة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وتفاجئ رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، والنواب، بالزيارة، حيث زار الوزير المستشفى التعليمي الفرنساوي وتفقد أقسامه المختلفة وغرف العمليات، كما تفقد مستشفى الطب النفسي وأقسامها المختلفة، واستمع لمشاكل بعض المرضى أثناء سيره على الأقدام بمبنى مستشفيات الجامعة وطلب من رئيس جامعة طنطا عمل تقرير بخصوصها وإنهاء طلباتهم وامتدت زيارة الوزير المفاجئة إلى المنشآت الجديدة التي يتم إنشاؤها بالجامعة حاليا بقيمة 800 مليون جنيه حيث تفقد مبنى مستشفى الجراحات بمستشفى الصدر مستشفى الأطفال، وأشاد بالطفرة في الإنشاءات الجديدة بالمستشفيات الجامعية بطنطا ونجاح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا في الارتقاء بتصنيف الجامعة في الدوريات التصنيفات الدولية، وكذلك الخدمة الطبية المتميزة بالمستشفيات ووجود الأطباء في أقسام المستشفيات المختلفة.واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جامعة طنطا عن الطفرة في الخدمات الطبية والأجهزة والإنشاءات الطبية الجديدة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي وتردد آلاف المواطنين والمرضى من محافظات الغربية بالمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة مستشفيات جامعة طنطا.وامتدت زيارة الدكتور خالد عبدالغفار إلي كلية الطب بالجامعة حيث عقد لقاء مع الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس المجلس الأعلي المستشفيات الجامعية والأساتذة بالكلية واضطلع على خطط التطوير والتحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية مطالبا بالإسراع فيها تسهيلا علي المرضي حفاظًا على وقتهم وتعميم ذلك بجميع مستشفيات الجامعة مشيدًا بانتهاء قوائم الانتظار للعمليات كما شارك الوزير في حضور مناقشة إحدى الرسائل العلمية بكلية طب طنطا.