رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عميد طب طنطا يوقع كشف «عيون» على وزير التعليم العالي

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:26 م
عميد طب طنطا - وزير
عميد طب طنطا - وزير التعليم العالي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
وقع الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا الكشف الطبي "عيون" على وزير التعليم العالي داخل العيادات الخارجية بمستشفى طنطا الجامعي أثناء تفقده العمل بها.

وشهدت جامعة طنطا، منذ قليل، زيارة مفاجئة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وتفاجئ رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، والنواب، بالزيارة، حيث زار الوزير المستشفى التعليمي الفرنساوي وتفقد أقسامه المختلفة وغرف العمليات، كما تفقد مستشفى الطب النفسي وأقسامها المختلفة، واستمع لمشاكل بعض المرضى أثناء سيره على الأقدام بمبنى مستشفيات الجامعة وطلب من رئيس جامعة طنطا عمل تقرير بخصوصها وإنهاء طلباتهم وامتدت زيارة الوزير المفاجئة إلى المنشآت الجديدة التي يتم إنشاؤها بالجامعة حاليا بقيمة 800 مليون جنيه حيث تفقد مبنى مستشفى الجراحات بمستشفى الصدر مستشفى الأطفال، وأشاد بالطفرة في الإنشاءات الجديدة بالمستشفيات الجامعية بطنطا ونجاح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا في الارتقاء بتصنيف الجامعة في الدوريات التصنيفات الدولية، وكذلك الخدمة الطبية المتميزة بالمستشفيات ووجود الأطباء في أقسام المستشفيات المختلفة.

واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جامعة طنطا عن الطفرة في الخدمات الطبية والأجهزة والإنشاءات الطبية الجديدة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي وتردد آلاف المواطنين والمرضى من محافظات الغربية بالمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة مستشفيات جامعة طنطا.

وامتدت زيارة الدكتور خالد عبدالغفار إلي كلية الطب بالجامعة حيث عقد لقاء مع الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس المجلس الأعلي المستشفيات الجامعية والأساتذة بالكلية واضطلع على خطط التطوير والتحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية مطالبا بالإسراع فيها تسهيلا علي المرضي حفاظًا على وقتهم وتعميم ذلك بجميع مستشفيات الجامعة مشيدًا بانتهاء قوائم الانتظار للعمليات كما شارك الوزير في حضور مناقشة إحدى الرسائل العلمية بكلية طب طنطا.
عميد طب طنطا يوقع كشف «عيون» على وزير التعليم العالي
عميد طب طنطا يوقع كشف «عيون» على وزير التعليم العالي
عميد طب طنطا يوقع كشف «عيون» على وزير التعليم العالي
عميد طب طنطا يوقع كشف «عيون» على وزير التعليم العالي
عميد طب طنطا يوقع كشف «عيون» على وزير التعليم العالي
عميد طب طنطا يوقع كشف «عيون» على وزير التعليم العالي
عميد طب طنطا يوقع كشف «عيون» على وزير التعليم العالي
عميد طب طنطا يوقع كشف «عيون» على وزير التعليم العالي

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رتل عسكرى تركى يدخل سوريا بغطاء إسرائيلى

منذ يومين

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

منذ حوالي 20 ساعة

اللقطات الأولى لحادث انشطار طائرة في إسطنبول (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

الصور

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

رتل عسكرى تركى يدخل سوريا بغطاء إسرائيلى

تفحم 4 أشخاص في حريق شقة بالجيزة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

ثقافة الإسماعيلية تناقش «العادات المصرية القديمة»

حلمي: «بالموسيقى نرتقي» تدعو إلى سمو الفكر وتلاقي الحضارات

مصطفى بيومي: نحتاج إلى إعادة دور نادي القصة لإثراء الثقافة

الكاتبة حنان أبو الضياء تقدم حلولا لأزمة نادي القصة