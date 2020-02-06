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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: الاحتلال يعاقب الشعب على رفضه خطة السلام الأمريكية

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:24 م
جريدة الدستور
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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: أن دولة الاحتلال اتخذت قرارًا بتصعيد عدوانها على شعبنا وقيادته لمعاقبتهم على رفضهم خطة السلام الأمريكية.

وحذرت الخارجية، في بيان لها اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، من مغبة استغلال الإعلان عن خطة السلام الأمريكية والانحياز الأمريكي الكامل لها، في تصعيد عدوانها الدموي والتخريبي ضد أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن، مضيفة أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة بشكل متعمد من اقتحامها للمناطق الفلسطينية عامة، ومراكز المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية، بشكل عنيف واستفزازي لإرهاب المواطنين بشكل حوّلها إلى ساحات مواجهة وتصعيد حقيقية.

وحملت حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، وما يحدثه من دمار وقتل وقمع بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته.

وطالبت الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التحذيرات، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية للجم العدوان الإسرائيلي ووقفه فورا، وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال ومستوطنيه.

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