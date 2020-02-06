عودة 885 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 885 لاجئا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 186 لاجئًا عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 699 لاجئا (210 امرأة و356 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".وذكر المركز، - في بيان اليوم الخميس، أن 1524 نازحًا عادوا أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.وأضاف، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض ومنشآت في قرى دوما بريف دمشق، وجاسم والحارة بريف درعا، من الألغام على مساحة 2.2 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.