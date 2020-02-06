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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تودع الطلاب الروس عقب دراسة الطبيعة الجيولوجية

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:22 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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التقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بوفد طلابي روسي من جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية بالعاصمة الروسية فى ختام زيارتهم لقضاء فترة دراسية للجيولوجية المصرية،وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن عبد الحميد سليمان منسق علاقات الجامعة مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة.

وأوضح الدكتور طارق الجمال خلال لقائه بالوفد الطلابي أن جامعة أسيوط تتميز بعلاقات وثيقة مع الجامعات الروسية والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود ماضية شهدت تبادل عشرات من الوفود الطلابية بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية وذلك لقضاء فترات دراسة لتعلم لغة البلد الأخرى ولتحقيق التواصل الحضاري والثقافي بين الشعبين المصري والروسي، مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية العلمية والثقافية والاجتماعية لضيوفها من الطلاب الوافدين إليها بصفة عامة وكذلك للطلاب الروس على اختلاف أسباب زيارتهم.

وأعرب عن اعتزازه بحرص الجانب الروسي عن التعرف عن كثب على الطبيعة الخلابة لأهم المناطق الصحراوية والجيولوجية في مصر وزيارتهم الهادفة إلى دراسة المقومات الجغرافية والمكونات الصخرية في محافظة البحر الأحمر.

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن ذلك يُعد هو الوفد الطلابي الأول من جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية والذي من المقرر أنه يتم مغادرته بعد أيام يعقبها استقبال الجامعة للوفد الطلابي الروسي الثاني من نفس الجامعة وللقيام بنفس الزيارة البحثية وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي بين الجامعتين الذي أشرف على تنفيذه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذي من المقرر أن يتضمن في المقابل كذلك سفر وفد طلابي مصري من أبناء كلية العلوم بجامعة أسيوط إلى جامعة موسكو وذلك للقيام بدراسة جيولوجية لبعض المناطق الجغرافية المميزة بدولة روسيا الصديقة.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقية تعاوني ثنائية بين جامعتي أسيوط وجامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية والهادفة إلى فتح قنوات للتعاون والعمل المشترك بين الجامعتين في عدد من المجالات العلمية المتعلقة بالاستكشافات الجيولوجية والدراسات البحثية وما تتضمنه من طرح برنامج علمي متبادل بين الجامعتين وعقد مؤتمرات وورشة عمل مشتركة وكذلك مؤتمرات وورشة عمل مشتركة وكذلك تبادل وفود من الأساتذة والطلاب من المعينين بذلك النوع من الدراسة.

وأوضح الدكتور حسن عبد الحميد أن الوفد الطلابي والذي تترأسه الدكتورة ناتليا سنوف أستاذة الجيولوجيا بالجامعة الروسية ومنسقة الاتفاقية لدى الجانب الروسي والذي يضم كذلك 7 طلاب و2 أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين في ذلك المجال بدأ زيارته لمصر بوصوله إلى جامعة أسيوط فى 26 يناير وذلك لمدة أسبوعين تم خلالهما تنظيم رحلة جيولوجية للوفد إلى مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر وقضاء جولات سياحية لزيارة أهم المعالم الأثرية بمحافظتى القاهرة والأقصر مختتمين زيارتهم بتسليم شهادات باجتياز فترة تدريبهم ببرنامج "الطبقية والليثوغرافيا وعلم المعادن فى رواسب العصر الطباشيرى القديم في مصر " وذلك خلال لقائهم برئيس جامعة أسيوط والذي تضمن كذلك تقديم الدكتورة ناتليا سنوف لوحة فنية من رسمها إهداءً له وذلك لمشهد علوي لمحيط جامعة أسيوط.
أسيوط تودع الطلاب الروس عقب دراسة الطبيعة الجيولوجية
أسيوط تودع الطلاب الروس عقب دراسة الطبيعة الجيولوجية
أسيوط تودع الطلاب الروس عقب دراسة الطبيعة الجيولوجية
أسيوط تودع الطلاب الروس عقب دراسة الطبيعة الجيولوجية
أسيوط تودع الطلاب الروس عقب دراسة الطبيعة الجيولوجية
أسيوط تودع الطلاب الروس عقب دراسة الطبيعة الجيولوجية
أسيوط تودع الطلاب الروس عقب دراسة الطبيعة الجيولوجية
أسيوط تودع الطلاب الروس عقب دراسة الطبيعة الجيولوجية
أسيوط تودع الطلاب الروس عقب دراسة الطبيعة الجيولوجية
أسيوط تودع الطلاب الروس عقب دراسة الطبيعة الجيولوجية

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