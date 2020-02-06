الإعلان عن بيع محلات سور ستاد طنطا

أعلنت محافظة الغربية،عن طرح عدد 61 محل (دوبلكس – فردى دور أول علوى) مختلفة المساحات بسور ستاد طنطا للبيع بالمزاد العلنى طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة جلسة الثلاثاء الموافق 25من فبراير القادم الساعة الثانية ظهرًا بقاعة المجلس الشعبى بشارع المتحف، بمدينة طنطا.يذكر ان تأمين دخول المزاد 100 الف جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيه يشمل ضريبة القيمة المضافة تطلب كراسات الشروط بمقر الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة الغربية باقى الاشتراطات طبقًا لكراسة الشروط.وأعلن محافظ الغربية في وقت سابق، عن إعادة طرح جميع الوحدات السكنية والتجارية بكافة أنحاء المحافظة والتي سبق عرضها من قبل مع تقديم بعض المميزات والتسهيلات، وكذلك أعلن المحافظ، عن السماح للمتعثرين من مؤجي المحلات ملك الدولة بتوفيق أوضاعهم القانون.