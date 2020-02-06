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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإعلان عن بيع محلات سور ستاد طنطا

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:21 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلنت محافظة الغربية،عن طرح عدد 61 محل (دوبلكس – فردى دور أول علوى) مختلفة المساحات بسور ستاد طنطا للبيع بالمزاد العلنى طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة جلسة الثلاثاء الموافق 25من فبراير القادم الساعة الثانية ظهرًا بقاعة المجلس الشعبى بشارع المتحف، بمدينة طنطا.

يذكر ان تأمين دخول المزاد 100 الف جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيه يشمل ضريبة القيمة المضافة تطلب كراسات الشروط بمقر الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة الغربية باقى الاشتراطات طبقًا لكراسة الشروط.

وأعلن محافظ الغربية في وقت سابق، عن إعادة طرح جميع الوحدات السكنية والتجارية بكافة أنحاء المحافظة والتي سبق عرضها من قبل مع تقديم بعض المميزات والتسهيلات، وكذلك أعلن المحافظ، عن السماح للمتعثرين من مؤجي المحلات ملك الدولة بتوفيق أوضاعهم القانون.

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