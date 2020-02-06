سفيرنا بإثيوبيا: السيسى مهتم باستعادة حيوية ودور مصر فى المحافل الإفريقية

قال عادل عبدالخالق، السفير المصري في إثيوبيا، إن العام الماضي شهد عودة قوية لمصر في الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن القاهرة تلعب دورًا قويًا في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وذلك بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي صمم على استعادة دور مصر في إفريقيا.وأضاف عبدالخالق، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه رأى نتائج الدور المصري بإفريقيا في عيون الأفارقة، مشيرًا إلى حرص رؤساء القارة على التواصل الكثيف لكل الأنشطة.وأشار إلى أن 6 رؤساء حرصوا على المشاركة في منتدى أسوان للتنمية المستدامة.وأوضح أن هذا الدور انعكس أيضًا على القمم المخصصة للملفين السوداني والليبي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي مهتم باستعادة حيوية والدور الاستراتيجي المصري في المحافل الإفريقية.