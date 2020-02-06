رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفيرنا بإثيوبيا: السيسى مهتم باستعادة حيوية ودور مصر فى المحافل الإفريقية

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:21 م
عادل عبدالخالق، السفير
عادل عبدالخالق، السفير المصري في أثيوبيا
هدير شعراوي
طباعة
قال عادل عبدالخالق، السفير المصري في إثيوبيا، إن العام الماضي شهد عودة قوية لمصر في الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن القاهرة تلعب دورًا قويًا في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وذلك بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي صمم على استعادة دور مصر في إفريقيا.

وأضاف عبدالخالق، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه رأى نتائج الدور المصري بإفريقيا في عيون الأفارقة، مشيرًا إلى حرص رؤساء القارة على التواصل الكثيف لكل الأنشطة.

وأشار إلى أن 6 رؤساء حرصوا على المشاركة في منتدى أسوان للتنمية المستدامة.

وأوضح أن هذا الدور انعكس أيضًا على القمم المخصصة للملفين السوداني والليبي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي مهتم باستعادة حيوية والدور الاستراتيجي المصري في المحافل الإفريقية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

تحطم طائرة في تركيا.. خرجت عن مسارها وانشطرت لنصفين

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الصور الأولى لـ خالد جلال من منزله بعد شفائه

منذ حوالي 16 ساعة

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

منذ حوالي 17 ساعة

إصابة 13 زائرة صحية إثر انقلاب سيارة بأطفيح

الصور

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

رتل عسكرى تركى يدخل سوريا بغطاء إسرائيلى

تفحم 4 أشخاص في حريق شقة بالجيزة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

ثقافة الإسماعيلية تناقش «العادات المصرية القديمة»

حلمي: «بالموسيقى نرتقي» تدعو إلى سمو الفكر وتلاقي الحضارات

مصطفى بيومي: نحتاج إلى إعادة دور نادي القصة لإثراء الثقافة

الكاتبة حنان أبو الضياء تقدم حلولا لأزمة نادي القصة