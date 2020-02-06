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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

والد طفل مصاب بكهرباء فى المخ: «مش قادر على مصاريف علاجه»

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:20 م
الطفل
الطفل
أريج الجيار
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محمد إبراهيم شرابية،9 سنوات، مقيم بكفر الشيخ، مركز سيدي سالم بقرية الروضة، مريض بكهربا زيادة في المخ، والده يحصل على قوت يومه بصعوبة، لديه ثلاث أخوة، ليس بينهم من فى سن العمل.


لم يتمكن الطفل من التركيز في دراسته، حرمه المرض في المخ من القدرة على مواجهة الحياة، يعاني من تشنجات وحركات ارتعاشية، وتسيطر عليه حالة من الإرتباك.

يروي والد الطفل، أنهم فوجئوا بمرض نجله منذ 5 سنوات، ظهرت عليه أعراض مثل عدم القدرة على النوم، مشاكل في المخ، الأمر الذي يتطلب علاجا بشكل مستمر لا يستطع توفيره.

وأضاف أنه يستغيث بالدولة لتوفير علاج لابنه كي يتعلم ويمارس حياته مثل بقية الأطفال في نفس عمره، قائلا: "اعمل ليلا ونهارًا كي أوفر مصاريف علاجه لكن مش قادر".

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