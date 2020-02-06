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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعتها 200 سرير.. «الجزار» يتفقد المستشفى الجامعى بالعاشر من رمضان

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:18 م
الجزاريتفقد المستشفى
الجزاريتفقد المستشفى الجامعى
محمد إبراهيم
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عقب افتتاحه لمجمع خدمات الشهر العقاري المطور بمدينة العاشر من رمضان، مع وزير العدل، ومحافظ الشرقية، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد مشروع إنشاء المستشفى الجامعى، بمدينة العاشر من رمضان، برفقة قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه الوزير بالتواصل مع الجامعة، لبدء توريد التجهيزات اللازمة، للانتهاء من تنفيذ المشروع فى أسرع وقت، لتقديم خدمة طبية متميزة لسكان مدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن المستشفى الجامعي بسعة 200 سرير، بإجمالي مساحة 5.68 فدان، وتضم، مبنى رئيسيا بمساحة 5000 م2 مكون من 6 أدوار، ومبنى تعليميا بمساحة 1500 م2 مكون من دورين، وبلغت نسبة انجاز المشروع 70 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ شهر يونيو المقبل.

وأشار إلى أن المستشفى سيقدم خدمة طبية متميزة لسكان المدينة، التى تشهد حاليا نموا غير مسبوق.
سعتها 200 سرير.. «الجزار» يتفقد المستشفى الجامعى بالعاشر من رمضان
سعتها 200 سرير.. «الجزار» يتفقد المستشفى الجامعى بالعاشر من رمضان
سعتها 200 سرير.. «الجزار» يتفقد المستشفى الجامعى بالعاشر من رمضان
سعتها 200 سرير.. «الجزار» يتفقد المستشفى الجامعى بالعاشر من رمضان
سعتها 200 سرير.. «الجزار» يتفقد المستشفى الجامعى بالعاشر من رمضان
سعتها 200 سرير.. «الجزار» يتفقد المستشفى الجامعى بالعاشر من رمضان

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